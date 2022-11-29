Мбаппе — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси — 2-й, Холанд — 4-й, Хвича — 9-й
Килиан Мбаппе вышел на первое место кандидатов на «Золотой мяч».
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Килиан Мбаппе вышел на первое место кандидатов на «Золотой мяч».
23-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции стал фаворитом в борьбе за самый престижный индивидуальный приз по версии Goal.
Килиан сместил с первого места партнера по «ПСЖ» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Первая десятка выглядит так:
Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема — 20-й.