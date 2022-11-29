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19:30 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси — 2-й, Холанд — 4-й, Хвича — 9-й

Килиан Мбаппе вышел на первое место кандидатов на «Золотой мяч».

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15
фотографий

23-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции стал фаворитом в борьбе за самый престижный индивидуальный приз по версии Goal.

Килиан сместил с первого места партнера по «ПСЖ» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Первая десятка выглядит так:

  1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  2. Лионель Месси («ПСЖ»);
  3. Неймар («ПСЖ»);
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  5. Роберт Левандовски («Барселона»);
  6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);
  7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
  8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  10. Джамал Мусиала («Бавария»).

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема — 20-й.

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