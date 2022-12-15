В Европейском суде подтвердили, что Суперлига не может быть создана без разрешения ФИФА и УЕФА

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В официальном заявлении, опубликованном на сайте суда, Рантос отметил, что согласно европейским законам организаторы Суперлиги имеют право проводить независимое соревнование «вне экосистемы УЕФА и ФИФА», однако клубы-участники такого турнира не могут параллельно выступать в нем и в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА без разрешения этих федераций.

Таким образом, международная и европейская футбольные ассоциации могут применять санкции к клубам, которые попытаются принять участие в Суперлиге без их подтверждения.

«УЕФА с одобрением приветствует сегодняшнюю рекомендацию Европейскому суду поддержать нашу главную миссию — защиту действующей пирамиды футбола в Европе и развитие игры по всему континенту», — говорится в заявлении УЕФА, опубликованном после появления решения старшего юрисконсульта Европейского суда.

Дело Суперлиги рассматривается в Европейском суде после неудачной попытки организовать Суперлигу в апреле 2021 года. Тогда 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В том же году «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились в суд. Клубы обвинили УЕФА в злоупотреблении доминирующим положением на европейском футбольном рынке и нарушении правил конкуренции. Команды были намерены добиться разрешения на создание и утверждение Суперлиги.