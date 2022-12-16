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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубный чемпионат мира 2022 года пройдет в Марокко в феврале

Клубный чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Марокко в феврале 2023 года. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AFP 2022

Турнир среди клубов-чемпионов континентов пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.

Чемпионат мира среди клубов 2022 года пройдёт позже первоначально запланированного времени, чтобы не получилось наложения на мундиаль в Катаре.

На сегодняшний день известны пять из семи участников турнира в Марокко: «Реал» (Мадрид), «Фламенго», «Сиэтл Саундерс», «Видад Касабланка» и «Окленд Сити». Ещё два участника — это победитель азиатской Лиги чемпионов и команда-представитель страны-хозяйки турнира.

Конкретное место проведения ФИФА объявит позже.

Действующим чемпионом мира среди клубов является лондонский «Челси», одержавший победу на турнире 2021 года. Самый титулованный клуб — «Реал» (2014, 2016, 2017, 2018).

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