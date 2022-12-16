Клубный чемпионат мира 2022 года пройдет в Марокко в феврале

Турнир среди клубов-чемпионов континентов пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.

Чемпионат мира среди клубов 2022 года пройдёт позже первоначально запланированного времени, чтобы не получилось наложения на мундиаль в Катаре.

На сегодняшний день известны пять из семи участников турнира в Марокко: «Реал» (Мадрид), «Фламенго», «Сиэтл Саундерс», «Видад Касабланка» и «Окленд Сити». Ещё два участника — это победитель азиатской Лиги чемпионов и команда-представитель страны-хозяйки турнира.

Конкретное место проведения ФИФА объявит позже.