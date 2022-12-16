«Ливерпуль» — лучший европейский клуб 2022 года по версии IFFHS, «Реал» — 2-й, «Челси» — 3-й, «Барса» — 18-я
IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года.
Реал
Ливерпуль
Челси
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года.
Первое место занял «Ливерпуль». Затем идут «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Бенфика».
При составлении рейтинга Международная федерация футбольной истории и статистики учитывала период с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022-го.
Топ-20 выглядит следующим образом: