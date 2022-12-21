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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить туринский «Ювентус» от участия в еврокубках. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2022

По данным издания, подобные меры будут применены к клубу в случае подтверждения факта финансовых нарушений. Сейчас в отношении команды ведется расследование.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса туринцы тайно выплачивал зарплату своим футболистам, хотя публично клуб объявил, что игроки временно отказались от денег.

«Ювентус» выплатил 17 футболистам около 60 миллионов евро. Несмотря на публичное заявление о том, что игроки отказались от окладов, руководство «Старой сеньоры» заключило с футболистами тайные соглашения о выплате больших сумм.

«Ювентус» после 15-ти туров набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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