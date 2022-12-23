«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решен

Исполком РФС, на котором могли принять историческое решение о переходе российского футбола в Азию, завершился. Никаких окончательных решений президент РФС нам не сообщил. Хотя по его риторике стало понятно, что мы ближе к Азии, чем когда-либо. Ниже главные заявления главы нашего футбола о возможном переходе в азиатскую конфедерацию.

Когда будет принято решение

— Последним пунктом исполкома был важный вопрос о возможной смене конфедерации РФС, — заявил Дюков. — Это вопрос, который окажет влияние на то, как будет развиваться наш футбол в будущем ― по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Мы договорились, что это серьёзный и важный вопрос. Нам нужно изучить все возможные последствия и сценарии. Мы продолжим заседание во вторник по видеосвязи. Тогда будет принято окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры. Это возможность проведения официальных матчей клубами и сборными. Такую возможность даёт нам переход в азиатскую конфедерацию.

Общение с УЕФА по отмене бана

— Что касается наших взаимоотношений с УЕФА, то 28 февраля было принято решение о приостановлении участия наших сборных и клубов, — продолжил президент РФС. — Мы считаем решение несправедливым и политически мотивированным. Мы общались с руководством УЕФА, искали пути снятия бана и решения о его приостановлении. УЕФА, когда принимал решение, ориентировался на риски безопасности и невозможность соблюдения целостности соревнований.

Президент УЕФА Александер Чеферин

На данный момент УЕФА не видит оснований для пересмотра этого решения. Они ждут стабилизации политической ситуации. На данный момент УЕФА готов начать обсуждать возможность наших юношеских команд в официальные турниры. Но никаких гарантий нет. Плюс мы договорились, что в мае будет проведён турнир развития УЕФА в Волгограде, но там будут сборные России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Готова ли азиатская конфедерация дать гарантию на принятие РФС в свои ряды

— Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока света в конце тоннеля не видим. Возможность возврата в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Федерация футбола Азии готова нас к себе принять. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов.

Вопрос смены конфедерации не относится формально к ФИФА, но, конечно, какое-то согласие нужно. Наше окно возможностей — до 31 декабря. Нам нужно до этой даты подать запрос о выходе, чтобы успеть принять участие в отборе к ЧМ-2026. Если мы это делаем не сейчас, а ждём, то следующий официальный турнир для сборных ― цикл начиная с 2027 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино

Поддерживают ли клубы РПЛ переход в Азию

— Мы провели опрос клубов, спонсоров. Доходы РФС устойчивы, о чём я всем сказал. Но всё это благодаря усилиям наших партнёров и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход в азиатскую конфедерацию. Кто-то безоговорочно, кто-то с поправкой, что лучше играть, чем не играть. При этом многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к риску смены гражданства нашими игроками. Некоторых наших игроков уже активно уговаривают поменять гражданство.

Что касается наших спонсоров ― их мнение в том, что они помогают РФС, они заинтересованы в развитии футбола. Но они становились нашими партнёрами, чтобы продвигать свои бренды. Данная ситуация снижает интерес к нашему футболу и брендам. Со стороны ЕС наложены санкции на все отрасли российской экономики. Сейчас происходит массовая переориентация на другие направления.

Мне кажется, что тот вопрос, который мы обсуждаем, начнут обсуждать и другие спортивные федерации. Большинство членов исполкома высказались в поддержку перехода, кто-то высказал сомнения. Во вторник мы продолжим обсуждения. Не исключено, что будет принято и решение остаться в УЕФА.

Президент РПЛ Александр Алаев и бывший владелец «Спартака» Леонид Федун

Конечно, хочется выступать под своим флагом и гимном. Но у нас был прецедент на чемпионате мира по пляжному футболу, где мы играли без флага и гимна. Все знали, что это сборная России.

Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть совсем ― лучше играть.

Убьет ли переход в Азию мечту детей играть в Лиге чемпионов

— Убьет ли переход в Азию мечту детей, которые росли на Лиге чемпионов? Думаю, ребята мечтают просто об игре в футбол. Азия ― это возможность играть на чемпионате мира против тех же игроков «Реала». Да, это очень сложное решение. Да, мы знаем все клубы европейского футбола, знаем всех футболистов, знаем все плюсы, удобная логистика. Уверен, что дети смогут найти кумиров и в азиатском футболе, а не только в европейском.

Англию банили на пять лет? Если бы нам сказали чёткий срок отстранения, мы бы собрались и обсудили ― готовы мы ждать условно пять лет или нет. Тогда было бы голосование. А так мы не знаем ― сколько ждать.

Решение примем во вторник. Моё мнение ― много «за», много «против». Сложное решение. С Европой мы расходимся.

Сейчас политика на первом месте, футбол на втором. Мы это видели в Катаре. За Азию высказались все клубы РПЛ, но половина чётко за переход, половина — при условии, что нет шансов играть в Европе. Мы видим перспективы в Азии, видим перспективы экономического роста.

Мы должны думать о себе, своих клубах и болельщиках. Мы относимся с большим уважением к УЕФА. Мы всё это время продолжали сотрудничать и по образовательным программам, и по остальным продуктам. Мы не собираемся никого шантажировать. Речь идёт не о президенте РФС и исполкоме РФС. Проще всего ничего не принимать. Все вроде понимают, что спорт должен быть вне политики, но никто ничего не может сделать. Если переход в Азию произойдёт, то будет на долгое время. Это союз. Никто не может дать гарантии, что Япония, Австралия не откажутся с нами играть. Но всё равно ситуация разная. Вы видели наши попытки сыграть с Боснией и Герцеговиной. Они сами нам предложили сыграть, сказали, что приедут к нам. Ну вот ― приехали.

У нас были дорожные карты и для УЕФА, и для Азии. Если мы не будем играть, то это мощнейший удар. В Азии 48 ассоциаций ― если три из них скажут, что не хотят с нами играть ― им скажут: ну, не играйте. А когда, как в УЕФА, таких больше половины ― начинаются вопросы.

Опасения по тому, что азиатская конфедерация нищая

— Слова Колоскова про нищую конфедерацию? А кто там нищий? Катар? Китай? Индия? Южная Корея была аграрной страной в XX веке ― сейчас эта страна в числе лидеров. Из УЕФА никто никогда не выходил, в их регламенте этого не допускается. Чёткого алгоритма просто нет. Может быть, мы сможем передумать. Письмо не означает автоматический выход. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится.

УЕФА посылает сигналы, что они не хотят нашего выхода. Как я уже сказал — решение будет принято во вторник. Пока его нет.