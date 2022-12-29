Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:15
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Эльче
Футбол. Зарубежный
28.12
Лидс
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
28.12
Брест
Лион
24
Футбол. Зарубежный
28.12
ПСЖ
Страсбур
21
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
2.11
Челси
Динамо З
21
2.11
Милан
Зальцбург
40
2.11
Манчестер Сити
Севилья
31
2.11
Копенгаген
Боруссия Д
11
2.11
Ювентус
ПСЖ
12
2.11
Маккаби Хайфа
Бенфика
16
2.11
Реал
Селтик
51
2.11
Шахтер
РБ Лейпциг
04
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучшие клубы Европы последних пяти лет. «Реала» нет даже в пятёрке!

А между первой и второй командами всего один балл.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как обычно, в конце каждого года принято подводить разнообразные итоги. Разбираемся, какие команды выступали лучше других в еврокубках в течение последних пяти лет, на основе данных клубного рейтинга УЕФА. И объясняем, почему в первой пятёрке нет действующего победителя Лиги чемпионов.

Как считают клубный рейтинг

Коэффициенты в отдельном сезоне считают на основе результатов клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Рейтинг за последние пять лет определяет посев при жеребьёвке в соревнованиях под эгидой УЕФА. Клубный коэффициент представляет сумму очков за пять лет либо составляет 20% от рейтинга ассоциации (выбирается более высокий показатель).

Каким образом происходит начисление очков

Лига чемпионов:

  • победа на групповом этапе и далее — два очка;
  • ничья на групповом этапе и далее — одно очко;
  • попадание в групповой этап — четыре очка;
  • выход в ⅛ финала — четыре очка;
  • клубы получают по бонусному очку за выход в ⅛ финала, ¼ финала, ½ финала и финал.

Лига Европы:

  • победа на групповом этапе и далее — два очка;
  • ничья на групповом этапе и далее — одно очко;
  • первое место в группе — четыре очка;
  • второе место в группе — два очка;
  • за выход в ⅛ финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубы получают по одному бонусному очку.

Лига конференций:

  • вылет в первом отборочном раунде — одно очко;
  • вылет во втором отборочном раунде — полтора очка;
  • вылет в третьем отборочном раунде — три очка;
  • вылет в раунде плей-офф — 2,5 очка;
  • победа на групповом этапе и далее — два очка;
  • ничья на групповом этапе и далее — одно очко;
  • первое место в группе — два очка;
  • второе место в группе — одно очко;
  • за выход в полуфинал и финал начисляется по одному бонусному очку.

Какие клубы лидируют в рейтинге

«Манчестер Сити» — 131 балл

Английский клуб ни разу не побеждал в Лиге чемпионов за последние пять лет, однако возглавляет рейтинг. Всё дело в том, что «Ман Сити» стабильно доходит как минимум до четвертьфинала. Наилучший результат команда Хосепа Гвардиолы показала в сезоне-2020/2021, когда добралась до финала. За тот турнир «Сити» получил 35 очков. В нынешнем сезоне чемпион Англии набрал 19 баллов: 10 — за результаты в группе (четыре победы, две ничьих), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в ⅛ финала.

«Бавария» — 130 баллов

Немецкий клуб отстаёт от лидера всего лишь на одно очко. Лучше всего «Бавария» выступила в сезоне-2019/2020 — набрала 36 баллов. Тогда команда ещё Ханси Флика обыграла в финале «ПСЖ» (1:0). В этом сезоне клуб из Мюнхена набрал 21 балл: 12 — за результаты в группе ЛЧ (шесть побед), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в ⅛ финала.

«Ливерпуль» — 123 балла

Любопытно, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал больше очков (33), чем в сезоне-2018/2019 (29). Это при том, что в 2019-м команда Клоппа выиграла Лигу чемпионов, а в 2022-м — уступила в финале «Реалу» (0:1). В этом сезоне «Ливерпуль» пополнил свою копилку 19 очками: 10 — за результаты в группе (пять побед), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в плей-офф.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Челси» — 123 балла

У лондонского клуба такой же показатель, что и у «Ливерпуля». Правда, в этом сезоне столичная команда набрала чуть меньше соперника, а именно 18 очков. «Челси» получил девять баллов за результаты в группе (четыре победы, одна ничья), пять — за выход в ⅛ финала и четыре — за участие в групповом этапе. В сезоне-2018/2019 клуб заработал 30 очков (победа в Лиге Европы), в сезоне-2020/2021 — 33 (победа в Лиге чемпионов).

«ПСЖ» — 112 баллов

Сезон-2019/2020 — пока самый успешный для парижан за последние пять лет. Именно тогда французский клуб остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов и заработал 31 очко. В прошлом сезоне «ПСЖ» набрал всего лишь 19 баллов и оказался по этому показателю за пределами первой десятки. В этом у парижан тоже 19 очков.

«Реал» — 110 баллов

В прошлом сезоне «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов и набрал 30 баллов. Однако он до сих пор находится за пределами первой пятёрки. Всё очень просто. «Реал» провёл два неудачных сезона (2018/2019 и 2019/2020) — в обоих случаях, команда вылетала на стадии ⅛ финала. В итоге суммарно за эти два сезона мадридский клуб заработал всего лишь 36 баллов. Для сравнения — «Бавария» за тот же период набрала 56 очков, «Сити» — 50, «ПСЖ» — 50, «Челси» — 47. В этом сезоне у «Реала» пока что 18 баллов.

«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Барселона» — 98 баллов

Последние два сезона складываются для «Барсы» неудачно. В прошлом она набрала всего лишь 15 очков, в этом — пока девять. В отличие от других команд, каталонцы не вышли из группы ЛЧ и тем самым не получили пять бонусных очков. Теперь «Барселоне» остаётся надеяться на успешное выступление в Лиге Европы.

В топ-15 также вошли следующие команды:

  • 8. «Манчестер Юнайтед» — 97 баллов;
  • 9. «Ювентус» — 90;
  • 10. «Аякс» — 89;
  • 11. «Атлетико» — 85;
  • 12. «Боруссия» Д — 84;
  • 13. «Рома» — 84;
  • 14. «РБ Лейпциг» — 83;
  • 15. «Интер» — 83.

Кирилл Закатченко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь