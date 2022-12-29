Черданцев: Для российских клубов никак не может быть мотивацией и мечтой играть годами в азиатской ЛЧ

«Почему к российскому чемпионату применяется глагол “обречена”? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на Fan ID, смотрит. И на Кубок тоже ходит. А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и т. д. — вот к этому точно подходит слово “обречены”.

Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в 4 года сыграть 3−4 матча в финальной части ЧМ. И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана. Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок не лучшая замена овсу", — написал Черданцев в своем телеграм-канале.