Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.
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Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.
В первом матче турнира за выход в ¼ финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Игра состоится 1 февраля. Дальнейшие пары выглядят следующим образом.
Клубный чемпионат мира. Марокко. ¼ финала
Полуфиналы
Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля соответственно.
Действующим победителем турнира является английский «Челси».