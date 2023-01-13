Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала

Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.