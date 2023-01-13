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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1-го по 11 февраля в Марокко.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: FIFA.com

В первом матче турнира за выход в ¼ финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Игра состоится 1 февраля. Дальнейшие пары выглядят следующим образом.

Клубный чемпионат мира. Марокко. ¼ финала

«Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет)/ «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

«Видад» (Марокко) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Полуфиналы

«Фламенго» (Бразилия) — «Видад» (Марокко)/ «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Сиэтл Саундерс» (США)/ «Аль-Ахли» (Египет)/ «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — «Реал Мадрид» (Испания)

Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля соответственно.

Действующим победителем турнира является английский «Челси».

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