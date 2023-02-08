Россия осталась без баллов в рейтинге УЕФА за сезон-2022/2023

Информация доступна на сайте организации.

За последние пять лет отечественные клубы получили 21,882 балла. При этом Россия осталась без баллов за текущий сезон. Это произошло, несмотря на решение исполкома УЕФА, озвученное 2 мая, по которому стране должны были начислить 4,333 балла, то есть самый низкий из коэффициентов, набранных в последних пяти сезонах.

Таким образом, если бы Россия получила обещанные баллы, то имела бы на счету 26,215 балла. В таком случае страна осталась бы на 18-м месте рейтинга.