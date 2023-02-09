Пишут, что УЕФА лишил Россию обещанных баллов. Но это неправда!

УЕФА обновил рейтинг стран, и у всех ассоциаций появились новые очки, а у России — нет. Не стоит спешить с выводами: баллы у нас будут. Просто, судя по всему, не сейчас.

Как работает рейтинг УЕФА. Очень кратко

Есть два рейтинга — клубный и ассоциаций клубов, или же просто стран, чьи команды выступают в еврокубках. Сейчас речь идёт о втором, потому что он, на самом-то деле, важнейший: от него зависит количество клубов, которые отбираются в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций от каждой страны в каждом сезоне.

Главное:

результаты учитываются за пять последних сезонов;

в каждом сезоне начисляются очки, которые набирают все клубы страны-ассоциации во всех клубных турнирах УЕФА.

Система набора баллов простая: у каждого достижения (победа, ничья, выход в следующую стадию, 1−2-е места в группе) есть своя стоимость в очках, которая отличается в зависимости от турнира. Дополнительные баллы даются за проход дальше ⅛ финала.

Общий коэффициент считается так: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов поделить на число клубов-участников) + результаты предыдущих четырёх сезонов. В случае равенства коэффициентов строчку выше занимает страна, у которой было больше очков по итогам предыдущего сезона.

Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований.

Что там у России?

В сезоне-2021/2022 Россия была на десятой строчке с полученными 5,300 очков (общее количество за пять последних лет — 34,482).

В этом сезоне мы получим фиксированные 4,333 очка, что прямо сейчас ставит Россию на 18-ю строчку — между Данией и Хорватией. Однако на официальном сайте УЕФА, несмотря на обновление рейтинга у других стран, Россия остаётся без изменений — как в строчке начисленных баллов за этот сезон, так и в графе клубов, выступающих в еврокубках. Там мы сейчас на 23-м месте — между Швецией и Венгрией, у которых в еврокубках выступает по четыре команды.

Почему УЕФА до сих пор не начислил нам очки?

Остальные команды провели матчи, мы — нет. Россия же свой фикс всё равно получит, но уже по итогам сезона: эту информацию «Чемпионату» подтвердил источник, связанный с УЕФА.

Это кажется немного странным, потому что во многих таблицах на сторонних от УЕФА ресурсах 4,333 очка, которые мы так и так получим, уже добавили. Так попросту удобнее. Всё равно число не изменится, так что какой смысл тянуть до конца сезона — неясно.

Почему нам дадут 4,333 очка?

Потому что это наш худший коэффициент за пять лет — таков выбор УЕФА (о начислении фиксированного количества баллов было объявлено сразу после того, как нас отстранили от еврокубков). Это точно лучше, чем ноль: когда Англию исключали в конце 1980-х, им пришлось подниматься с самого дна таблицы, потому что их рейтинг полностью обнулили.

Если вдруг нас вернут, то сколько клубов у нас будет в еврокубках?

Прямо сейчас такой вариант кажется нереальным, но помечтать можно. При расчёте количества клубов, которые выступят в розыгрыше еврокубков, учитывается рейтинг страны двумя сезонами ранее. То есть для сезона-2023/2024 мы смотрим результат сезона-2021/2022, и по нему у нас выходит представительство из пяти команд во всех турнирах.

А вот дальше из-за нынешнего сезона и падения на несколько строчек количество клубов в еврокубках сократится до четырёх. Если, конечно, мы туда всё же вернёмся.