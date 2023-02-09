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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60−80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» намерены перезапустить Суперлигу Европы.

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Источник: Sports.Ru

Сегодня гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт объявил, что клубы-основатели хотят запустить новую версию проекта.

А22 сообщила, что новый проект стал результатом детальных переговоров с более чем 50 европейскими клубами о финансовых проблемах, с которыми они столкнулись.

На протяжении последних месяцев А22 и Суперлига Европы атаковали АПЛ за столь очевидное финансовое превосходство и тот эффект, которое оно оказывает на другие европейские лиги.

В новой версии Суперлиги Европы будет несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей о распределении клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какой будет система выбывания из турнира.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пока хранят в секрете формат новой Суперлиги Европы.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Через два дня после объявления о создании турнира английские клубы вышли из числа участников в связи с недовольством болельщиков.

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