Бернд Райхарт рассказал о 10 правилах нового формата Суперлиги. Похоже, все серьезно

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Барселона»

Во вторник Бернд Райхарт, генеральный директор A22 Sports Management (материнская компания Европейской Суперлиги), расскзал о запуске Суперлиги нового формата.

С октября прошлого года Райхарт поговорил почти с 50 европейскими клубами и заинтересованными сторонами, подавляющее большинство из которых разделяют мнение о том, что сами основы европейского футбола находятся в опасности и что пришло время перемен.

«Клубы берут на себя все предпринимательские риски, но слишком часто они вынуждены стоять в стороне, когда принимаются ключевые решения, и обнаруживают, что наблюдают, как рушатся их спортивные и финансовые основы. Из наших обсуждений стало ясно, что клубы часто не могут публично выступить против системы, в которой угроза санкций используется для подавления любой оппозиции. Наш диалог был честным, прямым и плодотворным. Мы пришли к четким выводам о необходимости изменений и о том, какие строительные блоки необходимы для их осуществления», — убеждал Райхарт.

Что за изменения?

1. Конкурсы на широкой и меритократической основе.

Чемпионат должен быть открытым соревнованием с несколькими дивизионами и от 60 до 80 команд, что обеспечивает устойчивое распределение доходов по всей пирамиде. Участие должно основываться на спортивных заслугах. Клубы должны проходить ежегодное повышение и понижение, и не должно быть постоянных членов.

Открытая квалификация, основанная на результатах в национальных чемпионатов, обеспечит доступ к соревнованиям для начинающих клубов, сохраняя при этом конкурентную динамику на национальном уровне.

2. Национальные турниры, основа футбола.

Участвующие клубы должны продолжать активно участвовать в национальных турнирах, как это происходит сегодня. В то же время крайне важно, чтобы была решена необходимость сбалансировать, усилить и сделать более конкурентоспособными национальные турниры по всему континенту. Европейские соревнования должны сыграть решающую роль в достижении этой цели, генерируя и распределяя дополнительные ресурсы по всей системе.

3. Повышение конкурентоспособности за счет стабильных и устойчивых ресурсов.

Для повышения конкурентоспособности национальных и европейских соревнований необходимо совместное использование дополнительных финансовых ресурсов внутри пирамиды, а также строгое соблюдение правил финансовой устойчивости. Клубы также нуждаются в большей стабильности и предсказуемости годовых доходов, чтобы они могли брать на себя разумные долгосрочные обязательства в отношении расходов на игроков и инфраструктуру. Значительное улучшение формата и привлекательности нынешних европейских соревнований позволит получить дополнительные ресурсы. Предлагая клубам минимум 14 гарантированных европейских матчей за сезон значительно улучшит как стабильность, так и предсказуемость доходов.

4. Здоровье игрока должно быть в центре игры.

Здоровье игрока должно быть ключевым компонентом, определяющим количество игр, сыгранных ежегодно. Количество игровых дней в еврокубках не должно быть больше, чем предусмотрено в текущих календарях соревнований. Также важно, чтобы европейские клубы и игроки не были вынуждены участвовать в расширенных или новых турнирах, навязанных третьими сторонами.

5. Клубные соревнования с прозрачными и должным образом соблюдаемыми правилами финансовой устойчивости.

Европейские клубные соревнования должны проводиться клубами, как это имеет место на национальном уровне, а не третьими сторонами, которые извлекают из них выгоду, не принимая на себя никакого риска. Структура управления должна полностью соответствовать законодательству ЕС.

Чтобы повысить устойчивость, расходы должны основываться только на генерируемых ресурсах, а не на искажающих конкуренцию вливаниях капитала. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить только фиксированный процент своих годовых доходов, связанных с футболом, на заработную плату игроков и чистые трансферы, с соответствующими положениями для небольших клубов, а также правилами перехода.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

При разработке общеевропейского соревнования стремление должно заключаться в том, чтобы создать самое захватывающее спортивное событие в мире. Любители футбола заслуживают лучших матчей и лучших опыта. Крайне важно, чтобы молодое поколение, привлеченное глобально расширяющимися американскими цифровыми видами спорта и развлечениями, продолжало воспринимать футбол как самый любимый вид спорта в мире. Эта цель может быть достигнута только с помощью соревнований, которые позволяют лучшим игрокам мира соревноваться в течение всего сезона в захватывающих матчах от начала до конца.

7. Повышение качества обслуживания болельщиков.

Футбол — популярная игра, и диалог с болельщиками и независимыми фан-группами необходим для сбора идей, которые могут улучшить впечатления болельщиков. Должны быть приняты дополнительные меры для облегчения участия болельщиков в выездных матчах. Следует также предусмотреть стандарты инфраструктуры, чтобы привести футбольные стадионы в соответствие с высокими и едиными стандартами качества, чтобы улучшить зрелищность живого футбола.

8. Развивать и финансировать женский футбол.

Заинтересованные стороны футбольной индустрии должны продвигать и развивать женский футбол, размещая его «в центре внимания» наряду с мужскими соревнованиями. Для этого необходимо значительно увеличить финансирование. Инвестиции должны быть предусмотрены не только на профессиональном уровне, но и на базовом уровне.

9. Значительный рост солидарности.

Солидарность является важной опорой европейского футбола, и ее следует повышать намного выше нынешнего уровня. Как было объявлено ранее, минимальная сумма в размере 400 миллионов евро в год для клубов, не участвующих в соревнованиях, солидарности широких масс и социальных инициатив — более чем вдвое превышает вклад текущих европейских клубных соревнований. Прозрачность должна обеспечиваться надзором со стороны независимых органов с четкими ежегодными отчетами о расходах и их влиянии.

10. Уважение к законам и ценностям ЕС.

Европейский футбол и его заинтересованные стороны призваны принять ценности, законы и основные свободы ЕС. Кроме того, ни один европейский клуб не должен быть принужден к использованию схем разрешения споров, выходящих за рамки права Сообщества. Юрисдикция спортивного арбитража должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Любые другие споры следует направлять на соответствующие форумы. Все разбирательства должны находиться под окончательным надзором судебной системы ЕС.