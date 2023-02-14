«ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Лига чемпионов возвращается, и сразу хедлайнерами европейского футбольного шоу. И Париж, и Мюнхен претендуют на итоговую победу в турнире, но кому-то из них придется сойти с дистанции уже после двух предстоящих очных встреч. Соперники встречались друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов позапрошлого сезона на стадии четвертьфинала, и тогда по еще действовавшему правилу преимущества выездных голов дальше прошел «ПСЖ» (2:3, 1:0). Конечно, «Бавария» рвется взять реванш, тем более, на «Парк де Пренс» в тот раз чемпионы Германии как раз победили.

Оценить соотношение сил на сегодня довольно трудно. «Бавария» вообще не заметила соперников по группе, а ведь там были «Интер» и «Барселона», но после паузы на чемпионат мира и длинного зимнего перерыва в бундеслиге мюнхенцы не сразу обрели себя, трижды сыграв вничью, но затем трижды победили, так что, судя по всему, команда Нагельсманна успела набрать кондиции к ⅛ финала ЛЧ. Даже такую серьезную проблему, как потеря Мануэля Нойера с последующим разбором полетов через прессу, «Бавария», кажется, успешно решила. А про летний уход Роберта Левандовского давно забыли. Это, конечно, потеря, но принципиально слабее «Бавария» от нее не стала.

«ПСЖ» снова, как и год назад, не повезло со жребием на этой стадии, но так бывает, когда в группе остаешься только вторым — звездный Париж умудрился пропустить вперед по дополнительным показателям скромную «Бенфику». Даже когда все лидеры в строю и в хорошей форме, в этом сезоне единоличный французский гранд порой допускает осечки и былой непобедимости уже нет. Что говорить, когда у кого-то из супертрио Месси-Неймар-Мбаппе непорядок со здоровьем. Особенно болезненно «ПСЖ» пережил травму Килиана Мбаппе, но, судя по всему, он вернулся в строй как раз вовремя, а заявления о том, что с «Баварией» французская звезда точно не сыграет, были военной хитростью. Впрочем, тренер баварцев Юлиан Нагельсманн сразу говорил, что по его данным это мягко говоря неправда. Сегодня всех лидеров атаки «ПСЖ» на поле домашней арены ждут.

На что ставить

Раньше большое значение в двухматчевом противостоянии приблизительно равных клубов имел порядок матчей. Пусть в 2021-м «ПСЖ» страдал в ответной домашней игре и даже проиграл, но именно хорошее начало в Мюнхене помогло французам выстоять дома. Этого фактора больше нет, что подразумевает, возможно, более открытый и веселый футбол. Обе команды уже даже генетически не умеют играть от обороны. Поэтому самой надежной, пусть и не слишком прибыльной ставкой смотрится «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.65 на сайте и в приложении БК Olimpbet.

Авантюрной, но довольно реалистичной выглядит ставка на ничью. «ПСЖ» играет дома, но в несколько разобранном состоянии и после чувствительных травм. Амбиции Парижа зашкаливают, и, безусловно, команда Кристофа Гальте выйдет сегодня побеждать, но организованная «Бавария» способна помешать хозяевам это сделать, а с учетом ответной игры дома ничейный исход ее вполне устроит. Коэффициент на ничью у Olimpbet отличный — 3.7.

Игорь Борунов

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