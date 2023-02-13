УЕФА несет ответственность за беспорядки во время финала Лиги чемпионов

Перед началом матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), который прошел 28 мая на стадионе «Стад де Франс», французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся прорваться на стадион. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за ситуации на Украине УЕФА принял решение перенести матч.

«Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что УЕФА как организатор мероприятия несет основную ответственность за сбои, которые едва не привели к катастрофе», — говорится в сообщении.

В отчете экспертов категорически отвергаются утверждения УЕФА, французской полиции и властей о том, что проблемы вызвали тысячи болельщиков «Ливерпуля» без билетов. Отмечается, что нет никаких доказательств в поддержку этой версии, которая охарактеризована как предосудительная попытка избежать ответственности.

Независимая комиссия раскритиковала действия полиции Парижа за то, что она не работала совместно с другими заинтересованными сторонами, участвовавшими в организации финала, не предотвратила или не устранила заторы на проблемном подъезде к стадиону, использовала «оружие», такое как слезоточивый газ и перцовые баллончики, без достаточных оснований, а также «стояла в стороне», когда на фанатов нападали грабители. Помимо этого, говорится, что УЕФА решил «прикрыть» собственное подразделение по безопасности, возглавляемое Желько Павлицей, который является близким другом президента УЕФА Александера Чеферина.

Комиссия считает, что хаос во время финала Лиги чемпионов должен послужить «тревожным звонком» для Франции перед проведением в этой стране чемпионата мира по регби и Олимпийских игр 2024 года. Комиссия делает вывод о том, что нарушения безопасности во время финала Лиги чемпионов могли стать причиной катастрофы с человеческими жертвами.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что ситуация на финале Лиги чемпионов вышла из-под контроля из-за фанатов «Ливерпуля» и решения УЕФА выдавать бумажные билеты на матч. По ее словам, от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли к «Стад де Франс» либо с фальшивыми билетами, либо вовсе без них.