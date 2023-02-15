«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей на 7-й минуте отличился Браим Диас.

Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин провел 54-й матч в Лиге чемпионов и повторит рекорд соотечественника Пак Чжи Суна по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов среди азиатских игроков.

Вратарь лондонского клуба Фрейзер Форстер провел первый матч на турнире спустя 3352 дня. Последнюю встречу в Лиге чемпионов он сыграл в декабре 2013 года за шотландский «Селтик».