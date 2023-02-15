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01:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Милан» переиграл лондонский «Тоттенхэм» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.

Милан
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Источник: Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей на 7-й минуте отличился Браим Диас.

Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин провел 54-й матч в Лиге чемпионов и повторит рекорд соотечественника Пак Чжи Суна по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов среди азиатских игроков.

Вратарь лондонского клуба Фрейзер Форстер провел первый матч на турнире спустя 3352 дня. Последнюю встречу в Лиге чемпионов он сыграл в декабре 2013 года за шотландский «Селтик».

Ответная встреча ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 8 марта.

Милан
1:0
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
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