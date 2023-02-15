На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте

Мы уже привыкли видеть «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов, хотя «шпоры» не выходили в ⅛ финала целых три года. Тоска «Милана» по весне в главном турнире Европы длилась еще дольше — целых восемь лет.

После долгого перерыва возвращаться всегда сложно, поэтому соперники должны были обрадоваться жребию — и тем, и другим могли достаться более зубастые противники. К февралю мнения болельщиков «Милана» и «Тоттенхэма» только утвердились — к первой игре плей-офф обе команды подошли в растрепанном состоянии.

Каждого из оппонентов невероятно трудно представить даже в полуфинале — тут поможет только еще один удачный жребий или внезапное преображение футболистов. «Милан» после триумфа в серии А заметно сдал и в начале года вообще не мог победить на протяжении семи матчей. А «шпоры» весь сезон напоминают самих себя из самых обидных мемов.

Перед встречей с красно-черными «Тоттенхэм» еще и остался без капитана-голкипера Льориса, а также без всего центра поля: Хейбьерг был дисквалифицирован, а Биссума и Бентанкур травмированы. Неудивительно, что при таких вводных у команды Антонио Конте совершенно не получалось конструировать атаки, а мяч вообще не держался. Почти все голевые моменты, которые «Тоттенхэм» выцедил в этой встрече, пришли со стандартов.

Сложно винить Конте при таких страшных кадровых потерях, хотя по соцсетям уже размножились злые шутки о том, что ассистент итальянца Кристиан Стеллини тренирует лучше него. Дело в том, что Конте пропустил победный матч с «Манчестер Сити» из-за проблем со здоровьем, а сразу после возвращения главного тренера «шпоры» были биты «Лестером» со счетом 1:4.

«Милану» «Тоттенхэм» тоже проиграл заслуженно, пусть и не с таким крупным счетом. Конте банально не придумал, как обескровленным составом прорваться к воротам Тэтэрушану. В ход шли лишь старые заготовки с тренировок — угловые и штрафные, конечно, тоже действенное оружие, но этого мало.

Стефано Пиоли оказался гибче. В последний месяц «Милан» стал отходить от схемы 4−2−3−1, принесшей ему скудетто, и не зря. В дерби с «Интером» переход на блок с тремя центральными защитниками красно-черным не помог, но тут получилось идеально: Пиоли отзеркалил расстановку «Тоттенхэма», что помогало хозяевам при прессинге четко разбирать соперников.

Но ключевую роль в матче все-таки сыграла не тактика, а конкретный футболист. Тео Эрнандес был одним из самых заметных игроков на чемпионате мира, а на «Сан-Сиро» с его стремительными подключениями по левому флангу не мог справиться ни Ромеро, ни Эмерсон. Так миланцы и забили единственный мяч: вратарь-ветеран «Тоттенхэма» Форстер сделал все, чтобы избежать гола, но лишь оттянул его — Диас был точен на добивании.

Темп игры не рос. «Тоттенхэм» без качественного центра не мог толком контролировать мяч, а «Милан» вел себя так, будто правило гостевого гола все еще действует, и его полностью устраивает счет 1:0. Конечно, в таких случаях команду обычно наказывают, но у «шпор» банально не было инструментов для наказания. Даже замены не действовали: и Ришарлисон, и Данжума растворились на миланском газоне.

А вот Пиоли одной перестановкой мог обеспечить «Милану» победу и спокойную концовку: Де Кетеларе сразу после появления на поле должен был сравнивать счет, но ужасно пробил головой из выгодной позиции. Следом похожий момент упустил Тшау. И это, пожалуй, характеризует нынешний «Милан»: добивать эта команда не умеет. Красно-черные все-таки дотянули до финального свистка, хотя сами придумали себе нервотрепку. «Тоттенхэм» в заключительные минуты свалился к примитивным навесам, которые порождали хаос в штрафной «Милана», но не голы.

В этой паре встречаются точно не выдающиеся команды, но одной из них суждено оказаться в восьмерке лучших клубов Европы. Пока к цели ближе «Милан».