Мбаппе: мы увидели, что способны создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть

«Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.



Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.



Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно.



Я увидел, что возможность для камбэка есть», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на эфир Canal+.