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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе: мы увидели, что способны создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвёл итоги матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

ПСЖ
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.

Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно.

Я увидел, что возможность для камбэка есть», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на эфир Canal+.

Напомним, завершился первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».

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Первый тайм: 0:0
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