Беспомощные звезды: «ПСЖ» ждет очередной провал в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов вернулась с трехмесячного перерыва и сразу же подарила фанатам самый ожидаемый матч ⅛ финала — противостояние «ПСЖ» и «Баварии». Но оправдать ожидания болельщиков не удалось, ведь искрометный футбол команды выдали лишь в самой концовке матча.

«ПСЖ» ничего не показал до выхода Мбаппе

Главной интригой был даже не результат, а участие в матче Килиана Мбаппе, вокруг которого развернулся целый сериал. Француз получил травму в недавней игре с «Монпелье», после чего парижане заявили — форвард пропустит первую встречу с «Баварией». А потом начался настоящий цирк.

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сначала говорил, что Мбаппе точно не выйдет на поле «Парк де Пренс», а потом оставлял надежду фанатам парижан. Дошло то того, что его оппонент Юлиан Нагельсманн попросил не держать его за дурака и не обманывать публику.

В итоге Килиан остался в запасе, а его место в старте занял 16-летний Уоррен Заир-Эмери, ставший самым молодым игроком стартового состава в истории плей-офф Лиги чемпионов. Но юность и задор никак не помогли хозяевам — «ПСЖ» в первом тайме выступал в качестве статиста и ничего не смог противопоставить «Баварии».

В первом тайме хозяева нанесли лишь один удар в сторону ворот немцев, и то он пришелся мимо створа. «Бавария» же тактично давила и дождалась своего шанса через восемь минут после рестарта матча. Кингсли Коман оказался забыт игроками защиты и спокойно прошил Джанлуиджи Доннаруму.

За голом Комана грустно наблюдал Мбаппе, который в этот момент уже готовился выйти на поле. Форвард «ПСЖ» отыграл больше получаса и добавил игре парижан ту самую искру, которой им так не хватало. До выхода Килиана Лионель Месси и Неймар ничего не могли сделать в атаке. «Бавария» справлялась со звездной парой так просто, словно оборонялась против нападающих из аутсайдера Бундеслиги.

Килиан же раз за разом удирал от соперников и создал несколько опасных моментов. А на 83-й минуте даже забил гол, но он был отменен из-за микроскопического офсайда. К концу матча складывалось четкое ощущение, что если бы Мбаппе был готов играть все 90 минут, то «ПСЖ» точно бы не остался с «баранкой» в графе забитых мячей.

Провал разрушит проект «ПСЖ»

Поражение от «Баварии» стало логическим продолжением неприятностей, которые преследуют парижан после чемпионата мира. В 2023 году «ПСЖ» выиграл лишь три матча из семи в чемпионате и успел вылететь из Кубка Франции.

Главная проблема Галтье после рестарта сезона — игра звездного трио в нападении. До чемпионата мира Месси, Мбаппе и Неймар просто разрывали Лигу 1 и спокойно вывели команду в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь же преимущество в чемпионате сократилось до пяти очков, а шансы на победу в главном клубном турнире Европы стремятся к нулю.

Проигрыш может стать катализатором больших перемен в клубе. Полтора года назад шейхам удалось собрать одну из самых звездных линий атаки в истории футбола, которая пока не смогла добиться ничего существенного. Серьезно, выиграть Лигу 1 «ПСЖ» может и без Неймара с Месси, которых приглашали для решения более амбициозных задач.

Если в ответном матче парижане не совершат чудо и вылетят из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала, то весь проект может ждать перестройка. Уже несколько месяцев французская пресса сообщает, что Месси до сих пор раздумывает над продолжением карьеры, которое может быть и не связано с Парижем. А последние слухи говорят, что боссы «ПСЖ» летом готовятся к варианту, при котором Месси и Неймар уйдут из клуба.

Да и удерживать Мбаппе в клубе с ежегодными поражениями в Лиге чемпионов будет все труднее. Конечно, деньги всегда важны, но надолго ли хватит Килиана, который год за годом смотрит на победы других команд в главном турнире Европы? Так что уже 8 марта, когда команды сыграют ответную встречу, может решиться судьба «ПСЖ» на ближайшие годы.

Автор: Сергей Погребняк