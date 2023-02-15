«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

При новом владельце Боули «Челси» потратил умопомрачительные 600 млн фунтов с лета 2022-го — результаты же пока очень скромные. Лондонцам будет сложно попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон — они отстают на 10 очков от топ-4. После перерыва на ЧМ в Катаре у команды Поттера всего 2 победы в 9 матчах. Правда, «синие» были близки к ней в дерби с «Вест Хэмом», судья пропустил очевидную игру рукой в конце встречи при счете 1:1. Но это не отменяет проблем в игре «Челси». У Хавертца всего один гол в новом году. До Мудрика почти не доходит мяч, а защитника Кукурелью уже освистывают свои же болельщики. Плюс у Поттера образ «доброго дядьки», он впервые работает в топ-клубе, хватит ли у него характера справиться с таким разношерстным коллективом?

«Боруссия» весь сезон проводит неровно, в какой-то момент падала на 8-е место, при этом довольно успешно боролась с «Баварией» и «Манчестер Сити». После рестарта бундеслиги команда Терзича все так же играет то лучше, то хуже, но появились результаты. Пять побед подряд в чемпионате, выход в ¼ финала Кубка Германии — все складывается как нельзя лучше. С особой мотивацией в состав вернулся Аллер, которого купили летом за приличные для бундеслиги 30 млн евро. Форвард прошел через две операции и курс химиотерапии, чтобы вылечиться от рака, и теперь снова играет и забивает. Но главные игроки в составе Дортмунда — это вратарь Кобель, полузащитник Беллингем, который успевает помогать и в атаке, и в обороне, и, конечно, Ройс, когда он здоров.

На что ставить

Тут многое будет зависеть от составов и тактики команд. У обоих тренеров есть выбор. Так, Терзич может выпустить впереди Аллера или Модеста. Может сыграть и без центрфорварда с быстрым Адейеми. На подмену есть Рейна — американец провалил ЧМ, но уже трижды отличился в 2023-м, выходя со скамейки. «Боруссия» привыкла владеть мячом и атаковать, но может сыграть и вторым номером, выставляя 5 защитников у своей штрафной. «Челси» не заявил на Лигу чемпионов форварда Обамеянга и защитника Бадиашиля. Впереди у лондонцев ожидается Хавертц, а Феликс будет снова действовать по всему полю. Стерлинга не будет из-за травмы, а вот отдохнувший Маунт может выйти с первых минут.

У обеих команд есть проблемы с результативностью, с завершением атак — особенно у «Челси». Предполагаем также, что и те, и другие будут действовать сегодня осторожно, держа в уме ответный матч в Лондоне. А значит, много мячей не будет. Это, кстати, мы уже увидели в первых матчах ⅛ финала ЛЧ. Плюс, на стороне Дортмунда будет традиционно мощная поддержка своего 80-тысячного стадиона. Так что заслуживает внимания ставка «Боруссия» не проиграет и тотал меньше 3,5. На сайте и в приложении БК Olimpbet это можно взять за 1,81. Также тут просматривается ничья, на нее коэффициент равен 3,42.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+