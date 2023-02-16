«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Самое мощное противостояние в плей-офф Лиги Европы, эта пара могла бы встретиться и в решающем матче, но в ⅛ финала выйдет кто-то один. «Барселона» была хороша и в первой части сезона, а в новом году каталонцы вообще не знают поражений. 11 побед подряд! Да, одна из них была в овертайме, одна по пенальти, и все же это фантастическая серия. Последнее поражение было аж в конце октября от «Баварии». Причем по ходу сезона Хави пробовал разную тактику, в последнее время он стремится большинство атак проводить по центру. Однако после травм Дембеле и Бускетса побеждать становится все сложнее. Часто «Барса» стала выигрывать со скромным счетом 1:0. Так было и с «Вильярреалом» в воскресенье, все решил гол Педри в первом тайме.

«Манчестер Юнайтед» тоже добился своего в выходные при нелучшей игре. Тен Хаг увидел, что его первоначальная задумка не работает с «Лидсом». После 60-й минуты тренер передвинул Рэшфорда, который обычно выходит слева, на острие атаки, Вегхорста отправил чуть поглубже принимать мячи, и все заработало — 2:0. Так, «Ман Юнайтед» всерьез стал участником чемпионской гонки в Англии, ведь до «Арсенала» с «Сити» всего 5 очков. Похоже, у голландского тренера получилось привить правильный настрой команде, и она заиграла куда лучше без Роналду. Также сильно помогло приобретение Каземиро, с ним легче играть и защитникам, и футболистам центра поля. И, конечно, бомбардирские качества Рэшфорда, у Маркуса уже 13 голов в последних 15 матчах.

На что ставить

Интересно, что по букмекерским котировкам однозначным фаворитом в сегодняшнем противостоянии является «Барселона». Но так ли это на самом деле? Обе команды сыграли примерно равное количество матчей за последние полтора месяца, но возможностей для ротации состава у Хави меньше. Особенно впереди: Де Йонга, Педри и Гави фактически некем менять, и во втором тайме эти парни устают. Поэтому все чаще каталонцам приходится играть в непривычный футбол без мяча, отсюда дополнительная нагрузка на защиту. Хотя, конечно, возвращение в строй Араухо здорово укрепило оборону каталонцев.

У «Ман Юнайтед» тоже есть потери: Эриксен, Марсьяль, Антони и Забитцер пропустят матч. В центре защиты может, как с «Лидсом», оказаться несыгранная пара Макгуайр — Шоу. И все же за счет качественной атаки с Бруну, вернувшимся Санчо, полезным Вегхорстом, настырным Гарначо и забивным Рэшфордом у «МЮ» есть шансы зацепиться в этой встрече. «Барселона» аномально мало пропускает в Ла Лиге, но в Лиге чемпионов с ней справлялся и «Интер», и «Бавария». Предполагаем, что тен Хаг прервет сегодня победную серию «Барселоны». Поставить на такой исход — «Манчестер Юнайтед» или ничья — можно на сайте и в приложении БК Olimpbet с высоким коэффициентом 2,11.

Андрей Санталов

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