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01:24 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 16 февраля. Германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 1:0 дома обыграла английский «Челси» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась в ночь на четверг.

Боруссия Д
Челси
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Источник: AFP 2022

Забитым мячом на 63-й минуте матча отметился Карим Адейеми.

В другом матче ⅛ финала португальская «Бенфика» со счетом 2:0 на выезде обыграла бельгийский «Брюгге». Гол на 51-й минуте с пенальти забил бывший игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу, также отличился Давид Нереш (88).

Ответные матчи в обоих противостояниях пройдут 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
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