Дортмундская «Боруссия» обыграла «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Забитым мячом на 63-й минуте матча отметился Карим Адейеми.

В другом матче ⅛ финала португальская «Бенфика» со счетом 2:0 на выезде обыграла бельгийский «Брюгге». Гол на 51-й минуте с пенальти забил бывший игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу, также отличился Давид Нереш (88).

Ответные матчи в обоих противостояниях пройдут 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.