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22:59 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче раунда плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 16 февраля. Испанская «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Барселоне.

Барселона
Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Маркос Алонсо (50-я минута), Рафинья (76). У «Манчестер Юнайтед» отличился Маркус Рэшфорд (53), также в свои ворота забил защитник испанской команды Жюль Кунде (59).

Клубы впервые сыграли друг с другом в Лиге Европы, последний раз в еврокубках команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, тогда в двухматчевом противостоянии сильнее оказались футболисты «Барселоны» (1:0; 3:0).

«Барселона» попала в раунд плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе С Лиги чемпионов вместе с итальянским «Интером», германской «Баварией» и чешской «Викторией» из Пльзени. «Манчестер Юнайтед» вышел в раунд плей-офф, заняв второе место в группе Е Лиги Европы вместе с испанским клубом «Реал Сосьедад», молдавским «Шерифом» и кипрской «Омонией». Ответный матч состоится в Манчестере 23 февраля.

В других матчах раунда плей-офф Лиги Европы нидерландский «Аякс» сыграл вничью с германским «Унионом» (0:0), итальянская «Рома» проиграла австрийскому «Зальцбургу» (0:1), украинский «Шахтер» победил французский «Ренн» (2:1). На аналогичной стадии Лиги конференций итальянская «Фиорентина» разгромила португальскую «Брагу» (4:0), норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с польским «Лехом» (0:0), азербайджанский «Карабах» победил бельгийский «Гент» (1:0), швейцарский «Базель» проиграл турецкому «Трабзонспору» (0:1).

Действующим победителем Лиги Европы является германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Барселона
2:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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