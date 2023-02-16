«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче раунда плей-офф Лиги Европы

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Маркос Алонсо (50-я минута), Рафинья (76). У «Манчестер Юнайтед» отличился Маркус Рэшфорд (53), также в свои ворота забил защитник испанской команды Жюль Кунде (59).

Клубы впервые сыграли друг с другом в Лиге Европы, последний раз в еврокубках команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, тогда в двухматчевом противостоянии сильнее оказались футболисты «Барселоны» (1:0; 3:0).

«Барселона» попала в раунд плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе С Лиги чемпионов вместе с итальянским «Интером», германской «Баварией» и чешской «Викторией» из Пльзени. «Манчестер Юнайтед» вышел в раунд плей-офф, заняв второе место в группе Е Лиги Европы вместе с испанским клубом «Реал Сосьедад», молдавским «Шерифом» и кипрской «Омонией». Ответный матч состоится в Манчестере 23 февраля.

В других матчах раунда плей-офф Лиги Европы нидерландский «Аякс» сыграл вничью с германским «Унионом» (0:0), итальянская «Рома» проиграла австрийскому «Зальцбургу» (0:1), украинский «Шахтер» победил французский «Ренн» (2:1). На аналогичной стадии Лиги конференций итальянская «Фиорентина» разгромила португальскую «Брагу» (4:0), норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с польским «Лехом» (0:0), азербайджанский «Карабах» победил бельгийский «Гент» (1:0), швейцарский «Базель» проиграл турецкому «Трабзонспору» (0:1).