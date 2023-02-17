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01:32 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Байер» в матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы

ТАСС, 17 февраля. «Монако» в гостях со счетом 3:2 обыграл германский «Байер» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Леверкузене.

Монако
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Источник: AFP 2022

На 9-й минуте мяч в свои ворота забил вратарь «Байера» Лукаш Градецки, у «Монако» отличились Крепин Диатта (74) и Аксель Дисаси (90+2), российский полузащитник команды Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. У «Байера» голы забили Мусса Диаби (48) и Флориан Вирц (59).

Команды сыграли друг с другом впервые с 2016 года, тогда «Байер» и «Монако» играли на групповом этапе Лиги чемпионов, первый матч завершился вничью (1:1), во второй игре сильнее были футболисты команды из Германии (3:0).

«Монако» попал в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе H; первым стал венгерский «Ференцварош», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов. «Байер» стал третьим в группе В Лиги чемпионов, опередив испанский «Атлетико», но пропустив вперед португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге». Ответный матч пройдет 23 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В других матчах раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Ювентус» сыграл вничью с французским «Нантом» (1:1), испанская «Севилья» переиграла нидерландский ПСВ (3:0), игра между португальским «Спортингом» и датским «Мидтьюлланном» завершилась вничью (1:1). Также в четверг прошли стыковые матчи плей-офф Лиги конференций. Кипрский АЕК был сильнее украинского клуба «Днепр-1» (1:0), итальянский «Лацио» победил румынский ЧФР (1:0), болгарский «Лудогорец» обыграл бельгийский «Андерлехт» (1:0), сербский «Партизан» — молдавский «Шериф» (1:0).

Байер
2:3
Первый тайм: 0:1
Монако
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