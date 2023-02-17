«Монако» обыграл «Байер» в матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы

На 9-й минуте мяч в свои ворота забил вратарь «Байера» Лукаш Градецки, у «Монако» отличились Крепин Диатта (74) и Аксель Дисаси (90+2), российский полузащитник команды Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. У «Байера» голы забили Мусса Диаби (48) и Флориан Вирц (59).

Команды сыграли друг с другом впервые с 2016 года, тогда «Байер» и «Монако» играли на групповом этапе Лиги чемпионов, первый матч завершился вничью (1:1), во второй игре сильнее были футболисты команды из Германии (3:0).

«Монако» попал в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе H; первым стал венгерский «Ференцварош», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов. «Байер» стал третьим в группе В Лиги чемпионов, опередив испанский «Атлетико», но пропустив вперед португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге». Ответный матч пройдет 23 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).