Невезучий «Ювентус», поражение Моуринью, матч жизни в Турции

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 20:45 Аякс 0 Унион Б 0

Беззубый «Аякс»

Еще месяц назад в этой паре «Аякс» казался обреченным. Не побеждавшие на протяжении семи матчей амстердамцы проваливались в национальном чемпионате и поставили под вопрос свое участие в следующей Лиге чемпионов. То, что подразумевается едва ли не по умолчанию. Однако увольнение потерявшего контакт с командой Альфреда Шредера и назначение Джона Хейтинги развернули ситуацию на 180 градусов. А сравнимая с глотком свежего воздуха серия ярких побед показала, насколько глубоким был внутренний конфликт.

Впрочем, в противостоянии с одной из лучших на данный момент команд Германии эмоций и куража недостаточно. «Унион» в Амстердаме играл с позиции силы, и какое-то время нули на табло сохранял только приглашенный в январе на роль первого номера Рульи. Когда же аргентинца поставил в тупик Торсби, взятие ворот помог отменить разглядевший контакт мяча с рукой ВАР.

Итоговый результат оставляет «Аяксу» шансы перед визитом в Берлин, а «Унион» может гордиться тем, что он стал первой немецкой командой, которая не пропускает на протяжении пяти матчей Лиги Европы. Голландцы этому поспособствовали, так как впервые за долгое время не отметились попаданиями в створ ворот.

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 23:00 Ювентус 1 Нант 1

Перекладина за «Нант»

Перспективы «Ювентуса» в руках правосудия, ведь разбирательство о финансовых махинациях может привести даже к исключению из еврокубков. Пока этого не произошло, для лишившейся в серии А 15 очков команды Лига Европы — единственный шанс пройти отбор в Лигу чемпионов. Массимилиано Аллегри заявил об этом перед стартом плей-офф, и важно, что планы пройти весь путь до конца поначалу не расходились с качеством игры бьянконери.

«Юве» играл с большим желанием и привел болельщиков в восторг красивейшей атакой. Начало ей положила диагональ Ди Марии, после чего Кьеза в касание переправил мяч находившемуся напротив ворот Влаховичу. Любопытно, что итальянец и серб организовали первую голевую комбинацию за три с половиной года: в прошлый раз это случилось, когда оба выступали за «Фиорентину». Кьеза перебрался в Турин раньше, а когда по его пути проследовал Влахович, Федерико выбила из строя тяжелая травма.

Вот только второй тайм прошел отнюдь не по сценарию «Юве». Во-первых, лидеру «Нанта» Бласу удалось сравнять счет. Во-вторых, от туринцев отвернулась удача. Прежде всего это касается Кьезы, после удара которого мяч от перекладины опустился на линию ворот и уже от газона отлетел в штангу. Еще раз каркас ворот выручил «канареек», когда прямым ударом с углового едва не забил Ди Мария.

Пик напряжения пришелся на последние минуты. В игру включился ВАР, обратив внимание на попадание мяча в руку игроку «канареек», однако арбитра это не убедило. Отправившись к монитору, он не стал назначать пенальти, зафиксировав нарушение со стороны Локателли.

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 20:45 Зальцбург 1 Рома 0

Римская проблема

Выиграв в прошлом сезоне Лигу конференций, Жозе Моуринью перед стартом плей-офф второго по статусу еврокубка не жалел комплиментов в адрес «Зальцбурга». Португалец отмечал качество собранных в австрийском клубе игроков, а также сочетание молодости футболистов с солидным опытом выступлений в Лиге чемпионов. И хозяева действительно серьезно напрягали «Рому».

Сами же итальянцы в который уже раз напомнили о проблемах с реализацией, когда классно разобравшийся с защитником Абрахам бесхитростно пробил во вратаря. Уже ближе к финальному свистку случился еще один убойный момент с участием Белотти, чей удар кипер остановил на линии ворот. Так прервалась длившаяся 33 матча результативная серия «Ромы» в еврокубках, а совсем грустным вечер «волков» сделал зевок защитников, потерявших перед воротами Капальди.

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 23:00 Севилья 3 ПСВ 0

Оживающая «Севилья»

Оказавшись в какой-то момент в зоне вылета, «Севилья» с наступлением нового года наконец-то оттолкнулась от дна, и у Хорхе Сампаоли были основания с оптимизмом смотреть на продолжение еврокубковой кампании. А тут еще бывшим одноклубникам невольно помог вернувшийся летом в ПСВ Люк де Йонг.

Голландский ветеран опустился глубоко к своей штрафной и отдал авантюрную поперечную передачу, после чего Хесус Навас выдал фирменный прострел на раззабивавшегося после ЧМ-2022 Эн-Несири. В первой части сезона марокканец отличился всего два раза, а после яркого турнира в Катаре наколотил уже восемь голов.

Постепенно оживает и досрочно отозванный из аренды в «Аяксе» Окампос. Аргентинец стал автором одного из самых ярких моментов четверга, с разворота отправив мяч в дальний угол рикошетом от штанги. И уже на кураже до крупного счет довел Гудель, за которым не уследил бывший спартаковец Тил. А ведь при счете 0:0 серб мог стать антигероем, неаккуратным пасом назад едва не поразив собственные ворота с центра поля.

Одна из главных проблем «Спортинга» в этом сезоне — ошибки вратаря. 35-летний испанец Адан периодически чудил в Лиге чемпионов, а теперь почти свел на нет все усилия одноклубников. Они, впрочем, тоже хороши. Не дав в первом тайме «Мидтьюланну» пробить по своим воротам, «львы» не использовали свои шансы. Ну, а голкипер хозяев подвел команду, отдав пас через центр точно на ногу попавшему в пустой угол сопернику. Адану этот гол точно будет сниться ночами, но благодаря сравнявшему счет в компенсированное время Коатесу киперу будет чуточку легче.

В свою очередь «Ренн», еще недавно претендовавший на место в первой тройке французской лиги и побеждавший «ПСЖ», снова провалился. У красно-черных было четыре поражения в пяти последних встречах, и против не проводившего с ноября официальных матчей «Шахтера» они провели безобразный первый тайм. Сначала допустили дикую ошибку в обороне, после чего на ровном месте организовали пенальти в свои ворота. В игре «Ренн» оставил совсем другой второй тайм, по ходу которого Токо Экамби воспользовался подачей Доку и наконец-то забил первый мяч после перехода из «Лиона».

Футбол Лига конференций 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 20:45 Трабзонспор 1 Базель 0

Лига конференций: осечка Шейдаева и пустые трибуны в Кишиневе

В Лиге конференций главной игрой дня стала встреча в Трабзоне, где прошел первый после разрушительного землетрясения международный матч в Турции. О страшной трагедии напоминало все — и какая-то особенная тишина во время минуты молчания, и гигантский баннер с изображением спасателя, который освобождает из-под завалов ребенка.



«Трабзонспор» в такой обстановке просто не имел права не выиграть, а гол Стрюгера Ларсена вся команда отмечала около одной из трибун с турецким флагом. Случилось это, кстати, после возникшей вслед за взятием ворот паузы. Упустивший до этого несколько моментов Трезеге так рискованно поздравил автора гола, что датчанину потребовалось время, чтобы прийти в себя.

Футбол Лига конференций 2022/2023 1/16 финала, 16.02.2023, 20:45 Карабах 1 Гент 0

Игра в Баку примечательна не только победой азербайджанской команды, но и эпизодом в начале второго тайма. Арбитр назначил неоднозначный пенальти, когда мяч попал в руку падавшему на газон игроку «Гента». В итоге потенциально возможный скандал отменил крайне неудачный удар с 11-метровой отметки бывшего нападающего «Зенита» Шейдаева.

«Шерифу» в этом сезоне непросто. На групповой стадии решением УЕФА было запрещено проведение международных матчей в Тирасполе, а теперь молдавские власти, опасаясь госпереворота, не допустили на трибуны болельщиков. Больше того, по рекомендации службы безопасности Молдавии сербских фанатов заблокировали в аэропорту Кишинева и депортировали из страны. А некоторые местные политики договорились до того, что так предотвратили проникновение в страну диверсантов.

Что касается непосредственно футбола, то у приднестровцев были шансы на успех. Чего стоит попадание мяча в каркас ворот при ударе с нескольких метров, на что «Партизан» ответил своим голом. При этом почти весь второй тайм белградцам пришлось провести в меньшинстве из-за грубого фола Вуячича в центре поля. Однако сербам это не помешало, и они вполне могли увеличить свое преимущество.

Статистика дня

5 побед подряд в еврокубках «Фиорентина» одержала впервые с 2009 года.

18 ударов — лучший результат «Барселоны» в домашних матчах нынешнего сезона.

22 гола с учетом всех турниров забил в этом сезоне нападающий «МЮ» Рэшфорд. Это повторение личного рекорда результативности трехлетней давности.

70 еврокубковых матчей за «Аякс» провел полузащитник Классен.

448 минут составила «сухая» серия не забивавшего с 4 января лучшего снайпера в истории «Лацио» Иммобиле.