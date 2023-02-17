В УЕФА подтвердили, что Россия получит баллы за сезон-2022/2023

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и, как следствие, неучастием российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков по завершении сезона-2022/2023 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов. Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 балла — в женском», — написала пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.