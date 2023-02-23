«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

По вывеске и интриге после первого матча ответная встреча раунда плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» запросто может поспорить с матчами Лиги чемпионов. Кроме игры «Ливерпуля» с «Реалом» особой феерии мы там не увидели, зато игра на «Камп Ноу» «Барсы» и «МЮ» (2:2) вышла отменной. Интересно, что соперники оставили на вторую серию. Поскольку голы, забитые на выезде, больше не ценятся выше домашних, можно сказать, что команды Тен Хага и Хави начинают с нуля, и шансы на выход в следующую стадию примерно равные, хотя «МЮ» сегодня будет гнать вперед неистовый «Олд Траффорд», и это фактор.

Оба клуба продолжают успешную серию выступлений этой зимой. После первой игры в ЛЕ «Барса» на классе справилась с «Кадисом» и продолжает с каждым туром Ла Лиги приближать чемпионский титул, а манкунианцы уверенно переиграли «Лестер». Чтобы помешать забить Маркусу Рэшфорду, такое ощущение, лучшего форварда Европы в январе-феврале надо держать всемером. Теперь и «МЮ» официально включился в борьбу за чемпионский титул. С учетом положительной динамики в командном строительстве и «Барсы», и «МЮ», кто знает, когда еще у них будет возможность побороться за довольно экзотический для себя трофей в Лиге Европы: победитель этой пары точно станет главным фаворитом всего турнира.

На что ставить

Коэффициенты на исход матча крайне увлекательные: П1 — 2.28, Х — 3.57, П2 — 3.27 на сайте и в приложении БК Olimpbet. Такие крупные цифры говорят о том, что результат почти непредсказуемый. Предматчевый перевес «МЮ» объясняется не только тем, что игра пройдет в Манчестере. Дело в том, что каталонцы понесли чувствительные потери. Молодежный дуэт Педри — Гави пролетает мимо ответного матча: у Педри травма, а у Гави дисквалификация из-за перебора карточек. Пока не восстановился и пропустивший весь февраль Усман Дембеле. У «Барселоны» 16 матчей без поражений во всех турнирах, но в такой ситуации за это время «сине-гранатовые» не оказывались, и это очень большая проблема.

Поэтому чистая победа «МЮ» в основное время за 2.28 выглядит разумной ставкой. Возможно, скажется и разница в мотивации. «Барса» сконцентирована на главной задаче — обставить «Реал» в чемпионской гонке, и она уже где-то наполовину выполнена. Что касается «МЮ», опередить на финише и «Арсенал», и «Сити» в условиях жесточайшей конкуренции АПЛ, где даже аутсайдер всегда может отнять очки у лидера, проблематично. Реальнее взять европейский трофей.

В первом матче соперники допустили массу промахов в обороне, чудили и вратари, так что «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.97 — тоже рабочий вариант. Наконец, как всегда этой зимой, актуальна ставка на гол Маркуса Рэшфорда (коэффициент 2.21). Понятно, что рано или поздно его результативная серия прервется, но 25-летний англичанин находит путь к воротам даже в матчах, когда у его команды не все получается, а это невероятно ценный навык.

Игорь Борунов

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