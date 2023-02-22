«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Дарвин Нуньес (4-я минута), Мохаммед Салах (14), у «Реала» отличились Винисиус Жуниор (21, 36), Эдер Милитао (47), Карим Бензема (55, 67). Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд ивуарийца Дидье Дрогба по голам в турнире среди африканских игроков. «Реал» стал первой командой в истории, забившей пять голов «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубковом матче.

Матч начался с минуты молчания памяти чемпиона Европы 1964 года в составе сборной Испании, почетного президента «Реала» Амансио, который умер во вторник. Играя за мадридский клуб, футболист девять раз становился чемпионом страны, трижды выигрывал Суперкубок Испании, один раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов).

«Ливерпуль» и «Реал» сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в 10-й раз: в трех встречах сильнее была английская команда, шесть побед на счету «Реала», один матч завершился вничью. Три раза клубы встречались в финале турнира, в 1981 году победил английский клуб (1:0), в 2018 и 2022 годах — «Реал» (3:1, 1:0). «Реал» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов (14 раз), «Ливерпуль» побеждал в шести розыгрышах. Ответный матч состоится 15 марта в Мадриде.

В другом матче ⅛ финала итальянский «Наполи» в гостях победил германский «Айнтрахт» со счетом 2:0, голами отличились Виктор Осимхен (40) и Джованни Ди Лоренцо (65). Грузинский полузащитник клуба из Неаполя Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», на 36-й минуте не реализовал пенальти, а в эпизоде со вторым голом сделал результативную передачу. Ответная встреча состоится 15 марта в Неаполе.