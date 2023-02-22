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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Карим Бензема забил два гола в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

В этом сезоне в групповой стадии Бензема сыграл в 4 встречах, но не отметился забитыми мячами.

Ответная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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