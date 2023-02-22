Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

В этом сезоне в групповой стадии Бензема сыграл в 4 встречах, но не отметился забитыми мячами.