Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Ростов
Урал
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Порту
Футбол. Еврокубки
21.02
Айнтрахт Ф
Наполи
02
Футбол. Еврокубки
21.02
Ливерпуль
Реал
25
Все события
15:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0

«Ливерпуль» установил антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

Ливерпуль
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.

Также вчера «Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче.

Читайте также
Ливерпуль
2:5
Первый тайм: 2:2
Реал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь