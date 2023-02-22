«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.