«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0
«Ливерпуль» установил антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Ливерпуль
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«Ливерпуль» установил антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».
В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.
«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.
Также вчера «Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче.