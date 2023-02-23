Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил единственный гол в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил единственный гол в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).
29-летний бельгиец вышел на первое место по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди соотечественников. У него 17 голов.
Лукаку опередил Дриса Мертенса, который забил 16 голов за «Наполи» в Лиге чемпионов.
Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.