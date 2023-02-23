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10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил единственный гол в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

Интер
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Источник: Reuters

29-летний бельгиец вышел на первое место по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди соотечественников. У него 17 голов.

Лукаку опередил Дриса Мертенса, который забил 16 голов за «Наполи» в Лиге чемпионов.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

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