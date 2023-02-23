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23 февраля, источник: ТАСС

«Монако» в серии пенальти проиграл «Байеру» и не смог выйти в ⅛ финала Лиги Европы

ТАСС, 23 февраля. Футбольный клуб «Монако» уступил в серии пенальти германскому «Байеру» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Монако.

Монако
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Источник: Reuters

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 3:2 в пользу «Байера». В серии пенальти точнее оказались игроки германского клуба — 5:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Виссам Бен-Йеддер (19-я минута, с пенальти) и Брель Эмболо (84). У «Байера» отличились Флориан Вирц (13), Эсекиэль Паласиос (21) и Амин Адли (58). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отметился результативными действиями. Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку команды из-за травмы спины.

В первом матче «Монако» победил соперника на выезде со счетом 3:2. Следующий соперник «Байера» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 24 февраля.

«Монако» попал в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе H; победителем квартета стал венгерский «Ференцварош», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов. «Монако» опередил турецкий «Трабзонспор» и сербскую «Црвену Звезду». «Байер» стал третьим в группе В Лиги чемпионов, опередив испанский «Атлетико», но пропустив вперед португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Действующим победителем Лиги Европы является германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Монако
2:3
По пенальти: 3:5Основное время: 2:3 (1:2)
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