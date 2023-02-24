«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» и вышел в ⅛ финала Лиги Европы по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Фред (47-я минута) и Антони (72). У проигравших отличился Роберт Левандовский (18, с пенальти). Первый матч между соперниками завершился вничью (2:2).

«Манчестер Юнайтед» смог обыграть «Барселону» впервые за 15 лет в еврокубковом матче, в последний раз английский клуб побеждал соперника 29 апреля 2008 года в ответной встрече на полуфинальной стадии Лиги чемпионов (1:0). После этого «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» пять раз встречались в еврокубках, четыре раза побеждал испанский клуб, один раз команды сыграли вничью. «Барселона» дважды победила «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов — в 2009 (2:0) и 2011 годах (3:1). Команды впервые встречались в Лиге Европы.

«Барселона» попала в раунд плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе С Лиги чемпионов вместе с итальянским «Интером», германской «Баварией» и чешской «Викторией». «Манчестер Юнайтед» вышел в раунд плей-офф, заняв второе место в группе Е Лиги Европы вместе с испанским клубом «Реал Сосьедад», молдавским «Шерифом» и кипрской «Омонией».

В других матчах игрового дня итальянская «Рома» на своем поле обыграла австрийский «Зальцбург» (2:0, первый матч — 0:1), германский «Унион» дома победил нидерландский «Аякс» (3:1, 0:0), французский «Ренн» дома в серии пенальти проиграл украинскому «Шахтеру» (2:1, 1:2). В раунде плей-офф Лиги конференций швейцарский «Базель» оказался сильнее турецкого «Трабзонспора» (2:0, 0:1), «Лех» в родных стенах одолел норвежский «Будё-Глимт» (1:0, 0:0), итальянская «Фиорентина» дома взяла верх над португальской «Брагой» (3:2, 4:0), бельгийский «Гент» на своем поле в серии пенальти победил «Карабах» из Азербайджана (1:0, 0:1).