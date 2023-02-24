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10:36 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев

«Барселона» под руководством Хави вылетела из еврокубкового турнира в четвертый раз.

БарселонаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Испанская команда завершила выступление в Лиге Европы после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2, первый матч — 2:2). Сине-гранатовые попали в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

Каталонцы вылетели из еврокубков в 4-й раз за последние 14 месяцев — в сезоне-2021/22 «Барса» также выбыла из ЛЧ по итогам групповой стадии, а из ЛЕ вылетела после ¼ финала.

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Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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