«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев

Испанская команда завершила выступление в Лиге Европы после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2, первый матч — 2:2). Сине-гранатовые попали в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

Каталонцы вылетели из еврокубков в 4-й раз за последние 14 месяцев — в сезоне-2021/22 «Барса» также выбыла из ЛЧ по итогам групповой стадии, а из ЛЕ вылетела после ¼ финала.