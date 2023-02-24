Определились все участники ⅛ финала Лиги конференций
Стали известны все участники финала Лиги конференций.
Лига конференций: таблица и календарь
Стали известны все участники финала Лиги конференций.
В ⅛ финала сыграют «Гент», «Базель», «Лех», «Фиорентина», «Лацио», АЕК, «Шериф», «Андерлехт», «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) в пятницу, 24 февраля. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные пройдут 16 марта.
Действующим победителем Лиги конференций является «Рома», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Фейеноорд».
Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 — первый розыгрыш турнира.