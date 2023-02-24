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10:08 (мск), источник: Российская газета

Определены все участники ⅛ финала Лиги Европы

Стали известны все 16 команд, которые сыграют в ⅛ финала второго по значимости клубного европейского футбольного турнира — Лиги Европы.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В четверг состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В главном противостоянии на этой стадии английский «Манчестер Юнайтед» лома победил испанскую «Барселону» — 2:1 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

Также смогли победить своих соперников по итогам двух игр итальянские «Ювентус» и «Рома», немецкие «Байер» и «Унион», испанская «Севилья», «Спортинг» из Португалии и донецкий «Шахтер».

В ⅛ эти клубы встретятся с победителями группового раунда, которые вышли в ⅛ финала напрямую.

Это два испанских клуба — «Бетис» и «Реал Сосьедад», английский «Арсенал», турецкий «Фенербахче», бельгийский «Юнион», «Фейенорд» из Нидерландов, немецкий «Фрайбург» и венгерский «Ференцварош».

В пятницу в Ньоне состоится жеребьевка этого раунда. Игры ⅛ финала пройдут 9 и 16 марта.

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