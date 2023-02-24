Определены все участники ⅛ финала Лиги Европы

В четверг состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В главном противостоянии на этой стадии английский «Манчестер Юнайтед» лома победил испанскую «Барселону» — 2:1 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

Также смогли победить своих соперников по итогам двух игр итальянские «Ювентус» и «Рома», немецкие «Байер» и «Унион», испанская «Севилья», «Спортинг» из Португалии и донецкий «Шахтер».

В ⅛ эти клубы встретятся с победителями группового раунда, которые вышли в ⅛ финала напрямую.

Это два испанских клуба — «Бетис» и «Реал Сосьедад», английский «Арсенал», турецкий «Фенербахче», бельгийский «Юнион», «Фейенорд» из Нидерландов, немецкий «Фрайбург» и венгерский «Ференцварош».