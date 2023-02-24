Хави о вылете «Барсы» от «МЮ»: «С Педри и Гави 2-й тайм был бы другим. Очень жаль»

— Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия. Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника. Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки. Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, — сказал главный тренер «Барселоны».