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13:38 (мск), источник: Sports.Ru

Хави о вылете «Барсы» от «МЮ»: «С Педри и Гави 2-й тайм был бы другим. Очень жаль»

Хави считает, что с Гави и Педри «Барселона» иначе сыграла бы с «Ман Юнайтед».

Барселона
Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. Педри пропускал игру из-за травмы, Гави — в связи с перебором желтых карточек.

— Чего команде не хватило во втором тайме?

— Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия. Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника. Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки. Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, — сказал главный тренер «Барселоны».

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Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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