Стали известны результаты жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы

В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары ⅛ финала турнира выглядят следующим образом:

«Унион Берлин» — «Юнион».

«Севилья» — «Фенербахче».

«Ювентус» — «Фрайбург».

«Байер» — «Ференцварош».

«Спортинг» — «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис».

«Рома» — «Реал Сосьедад».

«Шахтер» — «Фейеноорд».

Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.

Действующим победителем ЛЕ является немецкий «Айнтрахт», который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.