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15:22 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны результаты жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей ⅛ финала Лиги Европы.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары ⅛ финала турнира выглядят следующим образом:

  • «Унион Берлин» — «Юнион».
  • «Севилья» — «Фенербахче».
  • «Ювентус» — «Фрайбург».
  • «Байер» — «Ференцварош».
  • «Спортинг» — «Арсенал».
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис».
  • «Рома» — «Реал Сосьедад».
  • «Шахтер» — «Фейеноорд».

Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.

Действующим победителем ЛЕ является немецкий «Айнтрахт», который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

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