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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка пар ⅛ финала Лиги конференций

Состоялась жеребьёвка пар ⅛ финала Лиги конференций сезона-2022/2023.

Лига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся — несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Конференций в текущем сезоне: «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор», «Слован». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Гент», «Базель», «Лацио», «Лех», «Фиорентина», АЕК Ларнака, «Шериф», «Андерлехт».

Пары ⅛ финала выглядят следующим образом:

  • АЕК Ларнака (Греция) — «Вест Хэм» (Англия);
  • «Фиорентина» (Италия) — «Сивасспор» (Турция);
  • «Лацио» (Италия) — «АЗ» (Нидерланды);
  • «Лех» (Польша) — «Юргорден» (Швеция);
  • «Базель» (Швейцария) — «Слован» (Словакия);
  • «Шериф» (Молдавия) — «Ница» (Франция);
  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Вильярреал» (Испания);
  • «Гент» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Первые матчи ⅛ финала Лиги Конференций пройдут 9 марта, ответные — 16 марта.

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