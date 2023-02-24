Состоялась жеребьёвка пар ⅛ финала Лиги конференций

В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся — несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Конференций в текущем сезоне: «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор», «Слован». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Гент», «Базель», «Лацио», «Лех», «Фиорентина», АЕК Ларнака, «Шериф», «Андерлехт».