Гальтье сообщил, что Неймар не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии» в ЛЧ

«В двух ближайших матчах [против “Нанта” и “Баварии” ] Неймар не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста. Не могу сказать, что отсутствие Неймара — это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас», — приводит слова Гальтье RMC Sport.