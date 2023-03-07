«Челси» — «Боруссия» Дортмунд: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Свершилось. Впервые за полтора месяца «Челси» Грэма Поттера вымучил победу со счетом 1:0 над ведущим борьбу за выживание в АПЛ «Лидсом». Единственный гол забил защитник Фофана с паса защитника Чилуэлла — а атака по-прежнему молчит. Зато у болельщиков «синих» появилась какая-то надежда на то, что сезон не совсем пропащий, но очень многое в этой оценке зависит от исхода сегодняшнего матча.

Дортмундская «Боруссия» официально один из лучших клубов Европы. Кто еще из представителей топ-лиг может похвастаться серией из 10 побед подряд? В последний раз Дортмунд проигрывал 11 ноября другой «Боруссии», менхенгладбахской. Если подопечным Эдина Терзича удастся хотя бы не проиграть сегодня — они в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Дела «Челси» были бы совсем плохи, но англичанам оставляет шанс отмена правила выездных голов: любая победа как минимум переведет матч в дополнительное время, а там могут сказаться общий класс игроков и поддержка домашней арены. Вот только физическая готовность явно лучше у Дортмунда. Исход по-прежнему в лондонском тумане, тем интереснее делать прогнозы.

На что ставить

Коэффициенты довольно странные, но и ситуация такая. С одной стороны, у букмекеров «Челси» — фаворит домашнего матча (П1 1.82 — П2 4.38). С другой стороны, «шмели» — фавориты на выход в четвертьфинал (1.69 против 2.14). Тут есть с чем поиграть. На самом деле, победная серия «Боруссии» слегка обманчива. Из этих 10 встреч многие дались Дортмунду очень тяжело, да и если вспомнить первый очный матч с «Челси», вообще-то гости доминировали, создали немало моментов, но немцев спасли вратарь Грегор Кобель и сумасшедший забег после углового через все поле Карима Адейеми. Зато в ответной игре можно с удовольствием так же сыграть от обороны на контратаках, что команде Терзича удается. Проблемный «Челси» — явно их клиент по разным критериям. В общем интереснейший матч для ставок.

Мнений по игре очень много, но мы предлагаем вам подумать над двумя перспективными вариантами. Во-первых, долгожданная победа над «Лидсом» не должна вводить в заблуждение — «Челси» все еще далек от выхода из кризиса, а Дортмунд сейчас на пике формы и, похоже, навяжет «Баварии» борьбу за чемпионский титул. Брать проход «Боруссии» невыгодно, не радует коэффициент. Лучше поставить на то, что Дортмунд, как обычно, не проиграет в основное время. На сайте и в приложении БК Olimpbet расклад Х2 предлагается за 2.05.

Интересна и ставка на голы. У «Челси» колоссальные проблемы с забитыми мячами. Как снять это проклятие несмотря на россыпь дорогущих талантливых атакующих футболистов (но не чистых нападающих), Поттер, кажется, пока не понимает. Дортмунду после 1:0 дома нет смысла рваться в атаку. Если удастся снова забить, «шмели» тем более сгруппируются у своих ворот и будут их защищать. Ставка на тотал голов меньше 2.5 (опять же в основное время) идет за 1.97. А решать всегда вам.

Игорь Борунов

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