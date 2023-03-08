«Бавария» — «ПСЖ»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Финалисты Лиги чемпионов-2019/20 встретятся вновь, и кому-то придется сойти с дистанции, не добравшись до четвертьфинала. Напомним, что в первой игре до поры «Бавария» чувствовала себя в гостях как дома, но забила лишь раз, а ближе к концу с выходом на поле вернувшегося после травмы Килиана Мбаппе парижане очень серьезно насели на ворота Яна Зоммера и даже забили, но счет так и остался 0:1 из-за крохотного офсайда у Мбаппе. Зато «Бавария» потеряла на ответную игру Бенжамена Павара из-за удаления, а хорошие защитники против Мбаппе на вес золота.

«Бавария» спокойно готовилась к ответному матчу, зная, что на «Альянц-Арене» она практически непобедима. Последнее домашнее поражение мюнхенцев в еврокубках было аж 7 апреля 2021 года, но как раз от «ПСЖ», что впоследствии обернулось вылетом на стадии четвертьфинала. Парижане не прочь повторить тот расклад, но есть проблема — травма Неймара, который выбыл до конца сезона. Хватит ли усилий Месси и Мбаппе без бразильского напарника — скоро узнаем. Оба соперника между очными встречами провели по три тура в своих чемпионатах. Париж все матчи выиграл, а Мюнхен допустил одну осечку против традиционно неудобной для себя менхенгладбахской «Боруссии».

На что ставить

Победа в первой игре и потеря Парижем Неймара делает «Баварию» явным фаворитом в глазах букмекеров: как ответной домашней игры, так и всего противостояния. Но на самом деле все не так очевидно. Дело в колебаниях формы и физическом состоянии игроков. Да, «ПСЖ» потерял Неймара, зато вернулись в строй другие, набрал форму лютый Мбаппе, а нестареющий Месси нет-нет да и покажет класс лучшего игрока мира, когда это особенно нужно. «Бавария» сильна командной игрой, но не только «ПСЖ», но и команды вроде «Штутгарта» на отдельных отрезках матчей, особенно в концовке, заставляют Мюнхен напрячься. Хватит ли баварцам физической формы на 90 минут, а возможно, и на 120? Не очень понятно, поэтому не советуем брать победу или проход «Баварии» еще и с низкими коэффициентами.

Матч в Париже вышел довольно аномальным: как это, всего один гол в матче настолько атакующих команд? Ответная игра должна быть другой. Голы будут, и практически нет сомнений, что в те и другие ворота. Вопрос в том, кто кого перестреляет, и как скажется фора «Баварии» в один мяч. Силы команд равны, а по именам даже без Неймара Париж поискуснее. Очень возможно, что «Бавария» с учетом запаса пройдет дальше, но не верится, что удастся обыграть такой «ПСЖ» два раза из двух. Из этого складывается перспективная ставка с отличным коэффициентом: ничья или победа «ПСЖ» в основное время и тотал больше 2.5 за 3.25 на сайте и в приложении БК Olimpbet.

Перед игрой запестрели кликбейтные заголовки: «Килиан Мбаппе пообещал сделать в Мюнхене хет-трик». Француз не сам это заявил, его подвели к ответу коварные журналисты, но факт фактом: один из лучших форвардов планеты обязательство забить и не раз на себя взял. Судьба задолжала Мбаппе еще за первый матч: после выхода на замену он за 33 минуты дважды отправил мяч в сетку, но оба раза был зафиксирован офсайд. На этот раз должно получиться, тем более, за последние две недели у Килиана 5 голов в 3 матчах. Коэффициент на гол Мбаппе в Мюнхене очень неплох — 2.34.

Игорь Борунов

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