Судья финала ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ» в 2020-м вновь отработает на их матче

Об этом сообщает сайт УЕФА. Отметим, что Орсато был главным судьёй матча команд в финале Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда мюнхенцы победили со счётом 1:0, как и в первой игре нынешнего розыгрыша.
Помогать Орсато будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Маурицио Мариани. Судья VAR — Массимилиано Иррати, его ассистент — Паоло Валери.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи: 23:00 мск. Также в этот день состоится ответная игра между «Тоттенхэмом» и «Миланом» (0:1).