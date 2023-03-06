Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Кубань
Рубин
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Все события
16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья финала ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ» в 2020-м вновь отработает на их матче

Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато назначена на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ».

ПСЖ
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Об этом сообщает сайт УЕФА. Отметим, что Орсато был главным судьёй матча команд в финале Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда мюнхенцы победили со счётом 1:0, как и в первой игре нынешнего розыгрыша.

Помогать Орсато будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Маурицио Мариани. Судья VAR — Массимилиано Иррати, его ассистент — Паоло Валери.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи: 23:00 мск. Также в этот день состоится ответная игра между «Тоттенхэмом» и «Миланом» (0:1).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь