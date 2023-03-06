Черчесов оценил отстранение российских команд от международных турниров

Черчесов назвал ситуацию несправедливой, но заявил, что нужно воспринимать ее такой, какая она есть.

«У каждого клуба свои возможности, цели и история, каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше. Потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — подчеркнул специалист.

Ранее несколько клубов Российской премьер-лиги обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и подали апелляции на отстранение от еврокубков. Однако их обращения были отклонены. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.