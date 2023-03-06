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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов оценил отстранение российских команд от международных турниров

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил отстранение отечественных команд от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

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Источник: AP 2022

Черчесов назвал ситуацию несправедливой, но заявил, что нужно воспринимать ее такой, какая она есть.

«У каждого клуба свои возможности, цели и история, каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше. Потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — подчеркнул специалист.

Ранее несколько клубов Российской премьер-лиги обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и подали апелляции на отстранение от еврокубков. Однако их обращения были отклонены. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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