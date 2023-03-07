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11:41 (мск), источник: БЕЛТА

В Лондоне и Лиссабоне определятся первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники четвертьфинальной стадии определятся сегодня в футбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Челси
Боруссия Д
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Источник: Reuters

В Лондоне английский «Челси» в ответном поединке ⅛ финала попытается взять реванш у немецкой «Боруссии» за поражение в Дортмунде со счетом 0:1. В португальской столице лиссабонская «Бенфика» постарается сохранить преимущество над бельгийским «Брюгге», добытое в гостях, — 2:0. Еще две встречи состоятся завтра: «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция; результат первого матча — 1:0), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Милан» (Италия; результат первого матча — 1:0).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал пройдут на следующей неделе:

14 марта

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лейпциг» (Германия; первый матч — 1:1), «Порту» (Португалия) — «Интер» (Милан, Италия; первый матч — 0:1);

15 марта

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль» (Англия; первый матч — 5:2), «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия; первый матч — 2:0).

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги сейчас возглавляет Мохамед Салах («Ливерпуль»), забивший 8 мячей.

Четвертьфинальные встречи намечены на середину апреля, полуфиналы — на май, финальный поединок Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

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