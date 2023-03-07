В Лондоне и Лиссабоне определятся первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

В Лондоне английский «Челси» в ответном поединке ⅛ финала попытается взять реванш у немецкой «Боруссии» за поражение в Дортмунде со счетом 0:1. В португальской столице лиссабонская «Бенфика» постарается сохранить преимущество над бельгийским «Брюгге», добытое в гостях, — 2:0. Еще две встречи состоятся завтра: «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция; результат первого матча — 1:0), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Милан» (Италия; результат первого матча — 1:0).