«Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Рахим Стерлинг (43-я минута) и Кай Хаверц (53, с пенальти). Пенальти в ворота «Боруссии» был назначен на 49-й минуте, Хаверц не сумел отличиться, попав в штангу, однако главный арбитр встречи нидерландец Данни Маккели принял решение назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны игроков «Боруссии».

Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за того, что автобус с командой из Германии поздно прибыл на стадион.

«Челси вышел в ¼ финала по итогам двух встреч, в первом матче подопечные Грэма Поттера уступили на выезде со счетом 0:1. Соперник “Челси” по ¼ финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.

В другом матче игрового дня португальская «Бенфика» дома со счетом 5:1 разгромила бельгийский «Брюгге» и вышла в ¼ финала. Первая встреча команд завершилась победой клуба из Лиссабона со счетом 2:0. Также во вторник прошел первый матч ⅛ финала Лиги конференций, в котором нидерландский АЗ в гостях обыграл итальянский «Лацио» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 16 марта.