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01:22 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 8 марта. Лондонский «Челси» дома со счетом 2:0 обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Челси
Боруссия Д
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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Рахим Стерлинг (43-я минута) и Кай Хаверц (53, с пенальти). Пенальти в ворота «Боруссии» был назначен на 49-й минуте, Хаверц не сумел отличиться, попав в штангу, однако главный арбитр встречи нидерландец Данни Маккели принял решение назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны игроков «Боруссии».

Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за того, что автобус с командой из Германии поздно прибыл на стадион.

«Челси вышел в ¼ финала по итогам двух встреч, в первом матче подопечные Грэма Поттера уступили на выезде со счетом 0:1. Соперник “Челси” по ¼ финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.

В другом матче игрового дня португальская «Бенфика» дома со счетом 5:1 разгромила бельгийский «Брюгге» и вышла в ¼ финала. Первая встреча команд завершилась победой клуба из Лиссабона со счетом 2:0. Также во вторник прошел первый матч ⅛ финала Лиги конференций, в котором нидерландский АЗ в гостях обыграл итальянский «Лацио» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 16 марта.

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
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