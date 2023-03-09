«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Эрик Шупо-Мотинг (61-я минута) и Серж Гнабри (89). «Бавария» вышла в ¼ финала по сумме двух матчей, в первой игре мюнхенцы одержали гостевую победу со счетом 1:0.

«Бавария» провела 500-й матч в еврокубках, больше только у испанских «Барселоны» (580) и «Реала» (566). Мюнхенцы шесть раз выигрывали Кубок чемпионов и Лигу чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), дважды — Суперкубок УЕФА (2013, 2020), по одному разу — Кубок обладателей кубков (1967) и Кубок УЕФА (1996).

6 марта стало известно, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил травму голеностопа и будет восстанавливаться до конца текущего сезона. Его одноклубник аргентинец Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов в 150-й раз в карьере, по этому показателю он уступает только португальскому нападающему Криштиану Роналду (178 матчей) и испанскому вратарю Икеру Касильясу (176).

В другом матче игрового дня итальянский «Милан» в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом». По сумме двух игр в ¼ финала вышли игроки «Милана», в первом матче одержавшие домашнюю победу со счетом 1:0. «Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12, тогда итальянский клуб на этой стадии по сумме двух игр уступил «Барселоне» (0:0, 1:3).