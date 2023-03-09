«Милан» впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая на стадионе в Лондоне, завершилась вничью 0:0.

«Шпоры» заканчивали игру вдесятером после того, как на Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку на 77-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел «Милан», который выиграл в первой игре со счетом 1:0.