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09:43 (мск), источник: Sport24

«Милан» впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Милан».

Милан
Тоттенхэм ХотспурЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе в Лондоне, завершилась вничью 0:0.

«Шпоры» заканчивали игру вдесятером после того, как на Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку на 77-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел «Милан», который выиграл в первой игре со счетом 1:0.

Россонери вышли в ¼ финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Милан
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