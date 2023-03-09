«Милан» впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Милан».
Милан
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В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Милан».
Встреча, прошедшая на стадионе в Лондоне, завершилась вничью 0:0.
«Шпоры» заканчивали игру вдесятером после того, как на Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку на 77-й минуте.
Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел «Милан», который выиграл в первой игре со счетом 1:0.
Россонери вышли в ¼ финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12.