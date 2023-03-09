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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. Его слова приводит France24.

Бавария
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболист оценил проигрыш клуба немецкой «Баварии» в ⅛ финала фразой «это наш максимум, это правда».

«Чего не хватило “ПСЖ”? Не так много. У “Баварии” отличный состав, собранный для победы в Лиге чемпионов», — заявил Мбаппе.

8 марта прошел ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился победой последней со счетом 2:0. Первая встреча команд также закончилась в пользу немецкого клуба — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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2:0
Первый тайм: 0:0
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