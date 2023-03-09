Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Футболист оценил проигрыш клуба немецкой «Баварии» в ⅛ финала фразой «это наш максимум, это правда».

«Чего не хватило “ПСЖ”? Не так много. У “Баварии” отличный состав, собранный для победы в Лиге чемпионов», — заявил Мбаппе.

8 марта прошел ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился победой последней со счетом 2:0. Первая встреча команд также закончилась в пользу немецкого клуба — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.