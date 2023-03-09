«Ференцварош» под руководством Черчесова уступил «Байеру» в матче ⅛ финала Лиги Европы
ТАСС, 9 марта. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг в гостях уступил германскому «Байеру» со счетом 0:2 в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.
ТАСС, 9 марта. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг в гостях уступил германскому «Байеру» со счетом 0:2 в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.
Голы забили Керем Демирбай (10-я минута) и Эдмонд Тапсоба (86). Ответный матч команды проведут 16 марта в Будапеште.
«Байер» вылетел в Лигу Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ференцварош», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, занял первое место на групповом этапе Лиги Европы. Команда набрала 10 очков и обошла по дополнительным показателям «Монако», за который выступает Александр Головин. В раунде плей-офф Лиги Европы «Монако» по сумме двух матчей уступил «Байеру».
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. По решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.