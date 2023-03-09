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22:46 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» под руководством Черчесова уступил «Байеру» в матче ⅛ финала Лиги Европы

ТАСС, 9 марта. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг в гостях уступил германскому «Байеру» со счетом 0:2 в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.

Байер
ФеренцварошЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голы забили Керем Демирбай (10-я минута) и Эдмонд Тапсоба (86). Ответный матч команды проведут 16 марта в Будапеште.

«Байер» вылетел в Лигу Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ференцварош», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, занял первое место на групповом этапе Лиги Европы. Команда набрала 10 очков и обошла по дополнительным показателям «Монако», за который выступает Александр Головин. В раунде плей-офф Лиги Европы «Монако» по сумме двух матчей уступил «Байеру».

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. По решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Байер
2:0
Первый тайм: 1:0
Ференцварош
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